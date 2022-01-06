Ціна імпортного газу за рік зросла в шість разів і досягла 1200 доларів

Фото: ціна імпортного газу зросла майже в шість разів (Віталій Носач, РБК-Україна)

Державна податкова служба України оприлюднила середню митну вартість імпортного природного газу в період з 1 по 31 грудня 2021 року. Ціна склала 32 274,9 Гривень або 1 184,6 доларів за 1 тис.кубометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію на сайті Мінекономіки.

Таким чином, порівняно з листопадом ціна зросла на 62,1% у гривневому еквіваленті і на 67,6% у доларовому. Порівняно з груднем минулого року ціна імпортного газу зросла на 465,9% у гривнях і на 485,1% у доларах.