Україна різко скорочує число працюючих пунктів пропуску на кордоні

Кабінет міністрів на час карантину в Україні посилює заходи контролю на кордоні, буде працювати всього 21 пункт пропуску. Про це у своєму відеозверненні заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, уряд продовжує посилювати захист кордонів України.

"Залишиться працювати лише 21 пункт пропуску на державному кордоні України. Також водиться обов'язкова обсервация всіх без винятку осіб, які прибувають до України терміном на 14 днів", - заявив Шмигаль.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд планує посилити карантинні заходи і обмежити час перебування людей на вулиці. Також планувалося, що уряд затвердить обов'язковий масковий режим.

У той же час, за словами Шмигаля, ослаблення карантину очікується в кінці квітня. Однак це станеться тільки з урахуванням зниження рівня захворюваності. Кабінет міністрів планує, що через три тижні одужає більша частина заражених коронавірусом, а карантинні заходи істотно знизять поширення інфекції.

