Партнери не будуть підштовхувати Україну до виборів в ОРДЛО, - Волкер

Фото: Курт Волкер (РБК-Україна)

Волкер запевнив, що Україну не будуть підштовхувати до виборів, поки там залишаються підконтрольні РФ сили

Спеціальний представник Держдепу США Курт Волкер запевнив, що міжнародні партнери не будуть підштовхувати Україну до проведення виборів в окремих районах Донецької і Луганської областей (ОРДЛО), поки там залишаються підконтрольні РФ сили. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю ТСН.

За його словами, реалізація "формули Штайнмайера" можлива лише після того, як відбудуться вибори.

"Я не бачу сценарію, коли Україну будуть підштовхувати до проведення виборів, коли території залишаються окупованими. Реалізація "формули Штайнмайера" можлива лише після того, як вибори відбудуться... Я часто спілкуюся зі своїми французькими та німецькими колегами, і знаю, що вони не бачать можливостей для місцевих виборів в середовищі, яку досі контролюють російські сили", - заявив Волкер.

Нагадаємо, тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор заявив, що для проведення виборів на окупованих територіях Донбасу Росія повинна спочатку вивести звідти свої війська.

Як писало РБК-Украина, потім міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко підкреслив, що вибори в ОРДЛО повинні відбутися після того, як окупанти покинуть територію України.