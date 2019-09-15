ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Партнери не будуть підштовхувати Україну до виборів в ОРДЛО, - Волкер

Новини » Політика    15.09.2019 - 21:49
Партнери не будуть підштовхувати Україну до виборів в ОРДЛО, - Волкер
Фото: Курт Волкер (РБК-Україна)

Волкер запевнив, що Україну не будуть підштовхувати до виборів, поки там залишаються підконтрольні РФ сили

Спеціальний представник Держдепу США Курт Волкер запевнив, що міжнародні партнери не будуть підштовхувати Україну до проведення виборів в окремих районах Донецької і Луганської областей (ОРДЛО), поки там залишаються підконтрольні РФ сили. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю ТСН.

За його словами, реалізація "формули Штайнмайера" можлива лише після того, як відбудуться вибори.

"Я не бачу сценарію, коли Україну будуть підштовхувати до проведення виборів, коли території залишаються окупованими. Реалізація "формули Штайнмайера" можлива лише після того, як вибори відбудуться... Я часто спілкуюся зі своїми французькими та німецькими колегами, і знаю, що вони не бачать можливостей для місцевих виборів в середовищі, яку досі контролюють російські сили", - заявив Волкер.

Нагадаємо, тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор заявив, що для проведення виборів на окупованих територіях Донбасу Росія повинна спочатку вивести звідти свої війська.

Як писало РБК-Украина, потім міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко підкреслив, що вибори в ОРДЛО повинні відбутися після того, як окупанти покинуть територію України.

Вето Зеленського та шляхи вирішення конфлікту на Донбасі: головні новини за вчора Росія використовуватиме транзит газу для тиску на Україну, - Волкер
Новини України Курт Волкер
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся