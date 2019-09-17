Глава ОБСЄ вважає формулу Штайнмайєра найбільш доречною для виконання Мінську

Фото: Мирослав Лайчак (twitter.com/MiroslavLajcak)

Для "формули Штайнмайєра" є всі компоненти, вважає глава ОБСЄ

Глава Організації з безпеки і співробітництва у Європі, міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак вважає "формулу Штайнмайєра" найбільш доречною платформою для виконання мінських домовленностей. Про це він розповів в інтерв'ю виданню BBC.

За його словами, є всі компоненти для цього процесу. За його словами для "формули Штайнмайєра" є політичний формат - Нормандський формат, є виконавчі елементи - двостороння контактна група, є місія спостерігачів ОБСЄ.

"І я персонально підтримую "формулу Штайнмайєра", тому що це те, чого нам не вистачало: інтерпретація того, як нам виконати мінські домовленості, тому що ми багато разів бачили та чули, що у двох сторін є різна інтерпретація. Я думаю, що "формула Штайнмаєра" є найбільш доречною платформою для виконання мінських домовленостей", - сказав він.

Додамо, "формула Штайнмайера" передбачає порядок дій, при якому Верховна Рада спочатку приймає закон про проведення виборів на території ОРДЛО, потім проводяться вибори на цій території, після чого ОБСЄ робить висновок про те, чи відповідали проведені вибори європейським стандартам.

Формула звучить так: "особливий статус через чесні, демократичні вибори відповідно до стандартів ОБСЄ". При цьому вибори за стандартами ОБСЄ не можуть проводитися за наявності іноземних військ і найманців.

Нагадаємо, минулого тижня Зеленський назвав умови виборів на окупованому Донбасі. За його словами, вибори на цих територіях пройдуть тільки після відведення військ.

Крім того, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко запевнив, що внесення до Конституції України змін щодо особливого статусу Донбасу не буде.