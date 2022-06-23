ru ua
Чт, 23 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Україна зможе почати контрнаступ через кілька місяців. Британія повинна допомогти, - Джонсон

Новость на русском →
Лондон, Четвер 23 червня 2022 01:06
Україна зможе почати контрнаступ через кілька місяців. Британія повинна допомогти, - Джонсон Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон (Фото: wikipedia.org)
Автор: Константин Широкун

Наступ російських військ в Україні істотно сповільниться в найближчі місяці. Тому важливо підтримати зброєю подальший контрнаступ українських військ.

Про це заявив прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sueddeutsche Zeitung.

"Наша військова розвідка вважає, що темпи наступу російської армії в Україні сповільняться в найближчі кілька місяців, оскільки війська вичерпають свої ресурси", - заявив британський прем'єр.

Він також зазначив, що в найближчі кілька місяців Росія може прийти до такого моменту, коли вже не буде просування вперед через вичерпані ресурси. Саме в той момент важливо допомогти українцям змінити динаміку бойових дій.

"У такій мірі, в якій українці здатні почати контрнаступ, його слід підтримати. Зброєю, яку вони вимагають від нас", - додав Джонсон.

Нагадаємо, раніше Джонсон закликав готуватися до тривалої війни в Україні, оскільки Росія перевела її на стадію виснаження. Крім того, він запропонував план підтримки України з чотирьох пунктів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Великобританія Вторгнення Росії до України
NEWS
Шольц про партнерство з Росією: неможливе у найближчому майбутньому
Шольц про партнерство з Росією: неможливе у найближчому майбутньому
DAILY
Перший крок. Як Україна виборола статус кандидата в ЄС і що буде далі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Перший крок. Як Україна виборола статус кандидата в ЄС і що буде далі