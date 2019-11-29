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Україна не змогла зміцнити позиції в таблиці коефіцієнтів УЄФА

Новини » Спорт     29.11.2019 - 10:50
Україна не змогла зміцнити позиції в таблиці коефіцієнтів УЄФА
Фото: ілюстроване зображення (uefa.com)

Минулий тиждень єврокубків був, в цілому, став для нас невдалим

За підсумками матчів 5 туру групового етапу Ліги чемпіонів і Ліги Європи Україна не змогла зміцнити свої позиції щодо прямих конкурентів в таблиці коефіцієнтів УЄФА. Про це повідомляється на сайті організації.

Три українські клуби здобули лише одне очко. "Шахтар" зіграв внічию в Лізі чемпіонів, а "Динамо" і "Олександрія" програли свої матчі в Лізі Європи.

У таблиці коефіцієнтів Україна залишилася на 10 позиції, однак головні наші конкуренти цього тижня набрали більше очок. Перемога "Аякса" і нічиї АЗ і "Фейєноорда" принесли Нідерландам (9 позиція) 4 очка, а Туреччина (11) здобула 3 очки завдяки перемозі "Бешикташа" і нічиєї "Галатасарая".

Нагадаємо, Україна опустилася на десяте місце рейтингу, пропустивши вперед Голландію, за підсумками першого туру групових етапів єврокубків.

Після реформи єврокубків і впровадження з +2021 третього турніру і восьма, і дев'ята асоціації в таблиці коефіцієнтів УЄФА мають абсолютно однакові квоти в єврокубках.

А ось 10 позиція втрачає певні привілеї (другий призер стартує в Лізі чемпіонів на етап раніше). Не кажучи вже про 11, яка не дозволяє асоціації автоматично делегувати свій клуб до групового етапу Ліги чемпіонів.

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