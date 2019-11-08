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Україні не вдалося просунутися вперед в таблиці коефіцієнтів УЄФА

Новини » Спорт     08.11.2019 - 11:12
Україні не вдалося просунутися вперед в таблиці коефіцієнтів УЄФА
Фото: ілюстроване зображення (uefa.com)

Всі три українські клуби зробили камбеки

За підсумками завершилася ігрового тижня в єврокубках Україна збільшила перевагу над Туреччиною, але віддалилася від Голландії в таблиці коефіцієнтів УЄФА. Про це повідомляється на сайті організації.

Три українські клуби на європейській арені зіграли свої матчі внічию, поступаючись по ходу матчу. "Гірники" в Лізі чемпіонів вдома зустрічалися із загребським "Динамо" - 3:3. У Лізі Європи київське "Динамо" зіграло на виїзді з "Копенгагеном" - 1:1. "Олександрія" завершила домашній матч проти "Сент-Етьєна" - 2:2.

Ці результати додали в скарбничку ще три очки або 0,6 бала. Проте Україна продовжує залишатися на 10 місці. Що йде дев'ятою Голландія заробила 4 очка (0,8 бала), і збільшила відрив від України. При цьому Україні вдалося збільшити відрив від Туреччини, в активі якої 0,4.

Нагадаємо, Україна у вересні опустилася на десяте місце рейтингу.

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