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Україна і Словаччина підпишуть угоду для роботи аеропорту в Ужгороді

Новини » Політика     10.06.2020 - 14:14
Україна і Словаччина підпишуть угоду для роботи аеропорту в Ужгороді
Фото: аеропорт Ужгорода (wikimedia.org)

Україна домовилася про використання частини повітряного простору Словаччини

Кабінет міністрів схвалив проект угоди зі Словаччиною для відновлення повноцінної роботи аеропорту в Ужгороді. Згідно з нею, Україна буде використовувати частину повітряного простору Словаччини.

Відповідне рішення прийнято на засіданні уряду.

Як заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій, підписання цієї угоди дозволить аеропорту повноцінно приймати та відправляти рейси.

"Ми пройшли всі необхідні внутрішньодержавні процедури. Наступний крок - підписання самої угоди. Плануємо це зробити вже в липні", - зазначив міністр.

В самій угоді йдеться, що частина повітряного простору Словаччини буде використовуватися для зльоту і посадки виключно в робочий час міжнародного аеропорту "Ужгород". При цьому авіакомпанії зможуть використовувати його тільки з дозволу Міністерства транспорту та будівництва Словаччини і за запитом. План польоту необхідно буде подавати до виконання будь-якого рейсу, який входить у повітряний простір Словаччини з території України.

Фото: угода зі Словаччиною

Нагадаємо, у 2017 році ЄС заборонив польоти до аеропорту "Ужгород", оскільки він розташований близько до кордону зі Словаччиною, а літаки при зльоті і посадці заходять в її повітряний простір. Сертифікат на подібні маневри закінчився влітку 2016 року.

Декларація про наміри досягти угоди між Україною і Словаччиною була підписана навесні 2019 року.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України УжгородСловаччинааэропорт
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