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Україна і Словаччина підписали договір по використанню авіапростору

Новини » Політика    16.04.2019 - 16:26
Україна і Словаччина підписали договір по використанню авіапростору
Фото: Володимир Гройсман і Петер Пеллегріні (kmu.gov.ua)

Також сторони підписали договір щодо вдосконалення прикордонного руху

Прем'єр-міністри України і Словаччини Володимир Гройсман і Петер Пеллегріні підписали договір про вдосконалення процедур прикордонного руху і використанні авіаційного простору. Документи підписані в Братиславі в рамках робочого візиту Гройсмана, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кабміну.

Сторони підписали угоду про внесення змін до Угоди між Україною та Словацькою Республікою про місцевий прикордонний рух від 30 травня 2008 року. Документ передбачає, що термін перебування в режимі місцевого прикордонного руху у прикордонній зоні не повинен перевищувати 90 днів.

Також підписана декларація про наміри укласти угоду для встановлення умов використання частини повітряного простору Словаччини для обслуговування повітряного руху "Украерорухом" у міжнародному аеропорті "Ужгород" для комерційного повітряного транспорту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Словаччина зацікавлена в підписанні контракту на транзит газу між Україною і Росією після 2019 року. Держсекретар Міністерства закордонних і європейських справ Словаччини Лукаш Паризек заявив, что Словаччина завжди виступала на підтримку транзитного потенціалу України і допомагала Україні реверсом.

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