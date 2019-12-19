Рада схвалила закон про правомочність НКРЕКП

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Законом НКРЕКП визначена як постійно діючий центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом

Верховна рада України схвалила в другому читанні законопроект №2490-1 "Про внесення змін до закону "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг" та інших законів України (щодо приведення у відповідність до вимог Конституції України)", передає кореспондент РБК-Україна.

За документ проголосували 265 нардепів.

Суть закону

Законом передбачається визначити НКРЕКП як постійно діючий центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, який утворюється Кабінетом міністрів України.

"Прийняття законопроекту дозволить, згідно з рішенням Конституційного суду, створити правові підстави для функціонування НКРЕКП як постійно діючого центрального органу виконавчої влади із спеціальним статусом, збереже її незалежність, а також забезпечить виконання Україною своїх зобов'язань перед Енергетичним Співтовариством взятих за Протоколом про приєднання України до Енергетичного Співтовариства і Угодою про асоціацію Україна - ЄС", - зазначено в пояснювальній записці.

Документом регулюється порядок призначення членів конкурсної комісії по відбору кандидатів на посади членів регулятора.

Передбачена заборона звільнення членів Нацкомісії у разі складення повноважень Кабміну перед новообраною Радою, відставки уряду, яка прийнята парламентом або формування нового складу Кабміну.

Ротація членів НКРЕКП

Визначається, що особа, яка перебуває на посаді члена регулятора на день набрання чинності цим законом, продовжує здійснювати повноваження члена комісії протягом строку, що становить різницю між шістьма роками та строком перебування на посаді до дня набрання чинності документом.

Ротація членів регулятора, які перебувають на посаді станом на день набрання чинності цим законом, застосовується до:

одного члена регулятора - до 1 липня 2020 року;

одного члена регулятора - до 1 липня 2021 року;

одного члена регулятора - до 1 липня 2023 року;

двох членів регулятора - до 1 липня 2024 року;

двох членів регулятора - до 1 липня 2025 року.

Схема ротації членів НКРЕКП з поіменним списком затверджується президентом України.

Нагадаємо, 5 грудня Верховна рада України прийняла за основу в першому читанні законопроект №2490-1.

Як писало РБК-Україна раніше, глава комітету ВР з питань енергетики Андрій Герус підкреслював, що в разі неприйняття закону з 1 січня НКРЕКП буде неправомочним регулятором.

Підкреслимо, в червні Конституційний суд України визнав неконституційним створення НКРЕКП. Суд зазначив, що повноваження глави держави не передбачають право створення такого органу. Комісію утворив п'ятий президент Петро Порошенко.