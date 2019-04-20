У Чернівцях на хабарі затримали інспектора ДФС

Фото: затримання інспектора ДФС (facebook.com/dbr.gov.ua)

Інспектор вимагав від приватного підприємця 700 доларів США

У Чернівцях слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали за фактом вимагання та отримання 700 доларів США головним державним ревізором-інспектором управління Державної фіскальної служби (ДФС) у Чернівецькій області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

За інформацію ДБР, ревізор-інспектор управління податків та зборів вимагав від приватного підприємця 700 доларів США. Взамін він обіцяв приховати виявлені порушення під час позапланової перевірки фактів порушень податкового та трудового законодавства

"Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою, поєднаному з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України)", - повідомили в ДБР.

Інспектору ДФС загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 5 до 10 років.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Запорізькій обл. ДБР затримало заступника керівника райвідділку поліції. В ДБР заявили, що за попередньою інформацією, затриманні правоохоронці намагались отримати від місцевого підприємця, який займається торгівлею металобрухтом, щомісячну плату у розмірі 8 тис. гривень.