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СБУ затримали митників за продаж інформації з бази ДФС

Новини » Надзвичайні події    19.05.2019 - 16:25
СБУ затримали митників за продаж інформації з бази ДФС
Фото: затримання підозрюваних (ssu.gov.ua)

Співробітники СБУ затримали інспектора митниці та двох посередників

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) викрили схему збуту та отримання інформації з автоматизованих систем митниці Державної фіскальної служби (ДФС) України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що працівниками СБУ було встановлено, що державний інспектор Одеської митниці разом з двома мешканцями Вінниці налагодив механізм отримання хабарів за продаж інформації, яка знаходиться в автоматизованій системі митного оформлення "Інспектор-2006".

"За грошову винагороду зловмисники передавали зацікавленим особам відомості про перетин державного кордону транспортними засобами на іноземній реєстрації та персональні дані водіїв", - розповіли в СБУ.

Співробітники спецслужби задокументували факти збуту службової інформації з бази на суму в 30 тис. гривень. 

"Обох посередників правоохоронці затримали у Вінниці відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час чергової спроби продажу даних. Одночасно на робочому місці затримано державного інспектора", - заявили в Службі безпеки.

В даний час вирішується питання про повідомлення підозри у скоєні злочинів, що передбачені за ч. 3 ст 362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах) та ч.3 ст. 368 (Одержання хабара).

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Чернівцях на хабарі затримали інспектора ДФС. За інформацію ДБР, ревізор-інспектор управління податків та зборів вимагав від приватного підприємця 700 доларів США.

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