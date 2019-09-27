ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Україна та Шрі-Ланка узгодили безвіз для дипломатів

Новини » Політика    27.09.2019 - 14:35
Україна та Шрі-Ланка узгодили безвіз для дипломатів
Фото: підписання угоди (mfa.gov.ua)

Країни відзначили важливість активізації двостороннього політичного діалогу

Україна та Шрі-Ланка узгодили так званий безвіз для дипломатів: країни підписали угоду про звільнення від оформлення віз громадянам, які користуються дипломатичними, службовими або офіційними паспортами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства закордонних справ України.

У повідомленні вказано, що у рамках 74-ї сесії Генеральної асамблеї ООН глава МЗС Вадим Пристайко зустрівся із державним секретарем Міністерства закордонних справ Шрі-Ланки Равінатою Арьясінхою.

"Пристайко та Арьясінха підписали угоду між Кабінетом міністрів України та урядом Демократичної соціалістичної республіки Шрі-Ланка про звільнення від оформлення віз громадянам, які користуються дипломатичними, службовими або офіційними паспортами", - сказано у повідомленні.

Крім того, у ході зустрічі урядовці обговорили актуальні питання порядку денного українсько-ланкійських відносин, підкресливши важливість активізації двостороннього політичного діалогу та посилення взаємодії у рамках міжнародних організацій.

Нагадаємо, з 1 серпня влада Шрі-Ланки відмінили візовий збір для громадян 48 країн, включаючи українців. Так, зараз отримання візи по прибуттю в аеропорт буде безкоштовним. Раніше українці були змушені платити 40 доларів.

Як писало РБК-Україна раніше, МЗС України повідомило про розширення мережі візових центрів країни за кордоном. На додаток до існуючих 56 візових центрів відкриваються 18 нових центрів у 16 країнах світу.

Україна підписала угоду про безвіз із південноамериканською країною Кабмін схвалив безвіз з Північною Македонією
Новини України Шри-ЛанкаБезвиз
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся