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Украина и Шри-Ланка согласовали безвиз для дипломатов

Новости » Политика    27.09.2019 - 14:35
Украина и Шри-Ланка согласовали безвиз для дипломатов
Фото: подписание соглашения (mfa.gov.ua)

Страны отметили важность активизации двустороннего политического диалога

Украина и Шри-Ланка согласовали так называемый безвиз для дипломатов: страны подписали соглашение об освобождении от оформления виз граждан, которые пользуются дипломатическими, служебными или официальными паспортами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

В сообщении указано, что в рамках 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН глава МИД Вадим Пристайко встретился с государственным секретарем Министерства иностранных дел Шри-Ланки Равинатой Арьясинхой.

"Пристайко и Арьясинха подписали соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Демократической социалистической республики Шри-Ланка об освобождении от оформления виз граждан, которые пользуются дипломатическими, служебными или официальными паспортами", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе встречи чиновники обсудили актуальные вопросы повестки дня украинско-ланкийских отношений, подчеркнув важность активизации двустороннего политического диалога и усиления взаимодействия в рамках международных организаций.

Напомним, с 1 августа власти Шри-Ланки отменили визовый сбор для граждан 48 стран, включая украинцев. Так, сейчас получение визы по прибытию в аэропорт будет бесплатным. Ранее украинцы были вынуждены платить 40 долларов.

Как писало РБК-Украина ранее, МИД Украины сообщил о расширении сети визовых центров страны за рубежом. В дополнение к существующим 56 визовым центрам открываются 18 новых центров в 16 странах мира.

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