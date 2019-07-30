Україна розширює мережу візових центрів за кордоном

Фото: МЗС України (mfa.gov.ua)

Мережа охоплюватиме 74 міста

Міністерство закордонних справ України повідомляє про розширення мережі візових центрів держави за кордоном. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook Департаменту консульської служби МЗС.

Вказано, що міністерство продовжує реалізацію комплексу заходів для підвищення рівня консульського обслуговування іноземців, які бажають відвідати України. Зазначається, що триває розширення мережі візових центрів, яка з серпня 2019 року охоплюватиме 74 міста.

"На додаток до існуючих 56 візових центрів відкриваються 18 нових центрів у 16 країнах світу: м. Сідней (Австралія), м. Кабул (Афганістан), м. Мінськ (Білорусь), м. Лондон (Сполучене Королівство), м. Александрія (Єгипет), м. Тель-Авів (Ізраїль), м. Ахмедабад, м. Хайдарабад, м. Чандігар (Індія), м. Доха (Катар), м. Мехіко (Мексика), м. Гаага (Нідерланди), м. Веллінгтон (Нова Зеландія), м. Мускат (Оман), м. Рамалла (Палестина), м. Бангкок (Таїланд), м. Анталія (Туреччина), м. Париж (Франція)", - сказано у повідомленні.

Так, іноземці, які проживають у країнах розташування центрів, зможуть подати документи для оформлення українських віз у зручному форматі та, за бажанням, отримати низку додаткових послуг (виготовлення фотокарток, переклад та копіювання документів, оформлення полісів медичного страхування, кур’єрські послуги, СМС-інформування, обслуговування у залах підвищеного комфорту тощо).

"На центри покладається технічний супровід візових досьє та надання сприяння заявникам, а безпосереднє прийняття рішень про оформлення/відмову в оформленні віз здійснюватимуть, як і раніше, консули України у відповідних закордонних дипломатичних установах", - поінформували у МЗС.

Нагадаємо, влітку минулого року Україна відкрила візові центри в 8 містах Росії та інших країнах світу.

Як писало РБК-Україна, візові центри України розпочали роботу в Тегерані та Зімбабве влітку 2018 року.