Зустріч Байдена і Путіна може пройти в одній з дипломатичних столиць Європи

Зустріч президента США Джо Байдена з російським колегою Володимиром Путіним може пройти в одній з дипломатичних столиць Європи. При цьому на сьогодні конкретних домовленостей про дату немає.

"Зараз опрацьовуються різні аспекти цього питання. Ми зафіксували все, що говорилося на цю тему американською стороною, в тому числі на найвищому рівні... Яякщо і коли остаточна домовленість про саміт буде досягнута, підготовка буде глибокою і потребуватиме певного часу", - зазначив він.

За його словами, майбутній саміт розглядається як найбільший захід у відносинах Росії і США. Але поки немає ніякої ясності про час і місце проведення зустрічі Байдена і Путіна. Рябков додав, що якщо домовленість буде досягнута, зустріч пройде в одній з "дипломатичних столиць Європи".

При цьому не виключено, що саміт може прийняти Швейцарія.