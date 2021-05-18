Блінкен про зустріч Байдена і Путіна: очікується в найближчі тижні

Зустріч президента США Джо Байдена з російським колегою Володимиром Путіним пройде в найближчі тижні. Принаймні, з цього на сьогодні виходить американська адміністрація.

Про це на брифінгу в Рейк'явіку заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, передає ісландський портал Frettabladid .

"Як ви знаєте, є пропозиція про зустріч президентів Байдена і Путіна. Ми очікуємо, що це відбудеться в найближчі тижні", - зазначив він.

Водночас він не уточнив, чи розглядається Рейк'явік як місце можливої зустрічі.

Зазначимо, сьогодні заступник голови російського МЗС Сергій Рябков заявив, що зустріч президентів може пройти в одній з дипломатичних столиць Європи. При цьому на сьогодні конкретних домовленостей про дату немає.