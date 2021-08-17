З Афганістану хочуть евакуюватись 120 українців, - МЗС

Кількість українців, які хочуть залишити Афганістан, зросла до 120. Евакуація розпочнеться лише тоді, коли будуть створені для цього безпечні умови.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив прес-секретар Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Мова йде про українців афганського походження та осіб, які працюють за приватними контрактами. З усіма підтримується зв'язок.

"Станом на ранок, 120 громадян України та члени їхніх родин виявили бажання евакуюватися із Афганістану", - повідомив спікер МЗС.

Чому евакуація затримується

В аеропорту Кабула знаходиться літак, який має вивезти громадян. Водночас, на території Афганістану почала діяти заборона польотів для цивільних повітряних суден. Наразі дозволи видаються лише військовим літакам.

Паралельно опрацьовуються й інші варіанти евакуації наших громадян. Ніколенко не уточнив, які саме.

Куди звертатись для евакуації

Ті українці, які знаходяться в країні і мають бажання повернутися, мають негайно повідомити про себе посольство в Таджикистані або Пакистані.

Родичі можуть зателефонувати на "гарячу лінію" МЗС. Тоді дипломати зможуть спланувати найбезпечніший варіант допомоги.