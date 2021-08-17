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На військовій базі в Афганістані перебуває 12 українців: що відомо

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Кабул, Вівторок 17 серпня 2021 14:12
На військовій базі в Афганістані перебуває 12 українців: що відомо Фото: на військовій базі в Афганістані заблоковані 12 українців (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Ситуація в Афганістані загострилась, країни евакуйовують своїх громадян та закривають посольства. Стало відомо, що на військовій базі в Афганістані перебуває 12 українців.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив прес-секретар Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Українське посольство, за його словами, підтримує із ними зв‘язок і буде інструктувати про подальші кроки, щойно з‘явиться можливість евакуації.

"МЗС відомо про дванадцятьох українців, які зараз перебувають на військовій базі в Афганістані", - сказав Ніколенко.

Крім того, він повідомив, що з території Афганістану бажають вилетіти 120 українців, однак зараз такої можливості немає.

В аеропорту Кабула знаходиться літак, який має вивезти громадян. Водночас, на території Афганістану почала діяти заборона польотів для цивільних повітряних суден. Наразі дозволи видаються лише військовим літакам.

Нагадаємо, "Талібан" наказав бойовикам гарантувати безпеку іноземців в Афганістані.

Раніше повідомлялось, що "Талібан" оголосив "амністію" чиновникам Афганістану і закликав повернутися до роботи.

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