На військовій базі в Афганістані перебуває 12 українців: що відомо

Ситуація в Афганістані загострилась, країни евакуйовують своїх громадян та закривають посольства. Стало відомо, що на військовій базі в Афганістані перебуває 12 українців.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив прес-секретар Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Українське посольство, за його словами, підтримує із ними зв‘язок і буде інструктувати про подальші кроки, щойно з‘явиться можливість евакуації.

"МЗС відомо про дванадцятьох українців, які зараз перебувають на військовій базі в Афганістані", - сказав Ніколенко.

Крім того, він повідомив, що з території Афганістану бажають вилетіти 120 українців, однак зараз такої можливості немає.

В аеропорту Кабула знаходиться літак, який має вивезти громадян. Водночас, на території Афганістану почала діяти заборона польотів для цивільних повітряних суден. Наразі дозволи видаються лише військовим літакам.