Порошенко підписав указ про відзначення Дня гідності та свободи у 2018 році

Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

День гідності і свободи відзначається в Україні 21 листопада

Президент України Петро Порошенко підписав указ "Про відзначення у 2018 році Дня гідності та свободи". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу глави держави.

Як зазначається, указ видано для належного відзначення у 2018 році Дня гідності та свободи. Повідомляється, що цього року відзначатиметься п'ята річниця початку масових акцій громадського протесту під час Революції Гідності.

Відповідно до указу, уряд має створити організаційний комітет із підготовки та відзначення Дня гідності та свободи, а також затвердити і забезпечити виконання відповідного плану заходів.

Зокрема, Кабмін разом з Київською міською державною адміністрацією має вжити заходів щодо забезпечення Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції Гідності обладнаними приміщеннями для розміщення експозицій та зберігання музейних предметів.

Зазначимо, День гідності і свободи відзначається в Україні 21 листопада.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що дата святкування Дня гідності та свободи була закріплена відповідним указом президента України від 13 листопада 2014 року. В Україні вихідний в цей день не передбачений. Згідно ст. 73 КЗпП, свято 21 листопада не входить до переліку офіційних неробочих днів для українців.