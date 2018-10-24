ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Порошенко підписав указ про відзначення Дня гідності та свободи у 2018 році

Новини » Політика    24.10.2018 - 12:16
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

День гідності і свободи відзначається в Україні 21 листопада

Президент України Петро Порошенко підписав указ "Про відзначення у 2018 році Дня гідності та свободи". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу глави держави.

Як зазначається, указ видано для належного відзначення у 2018 році Дня гідності та свободи. Повідомляється, що цього року відзначатиметься п'ята річниця початку масових акцій громадського протесту під час Революції Гідності.

Відповідно до указу, уряд має створити організаційний комітет із підготовки та відзначення Дня гідності та свободи, а також затвердити і забезпечити виконання відповідного плану заходів.

Зокрема, Кабмін разом з Київською міською державною адміністрацією має вжити заходів щодо забезпечення Національного меморіального комплексу Героїв Небесної Сотні - Музею Революції Гідності обладнаними приміщеннями для розміщення експозицій та зберігання музейних предметів.

Зазначимо, День гідності і свободи відзначається в Україні 21 листопада.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що дата святкування Дня гідності та свободи була закріплена відповідним указом президента України від 13 листопада 2014 року. В Україні вихідний в цей день не передбачений. Згідно ст. 73 КЗпП, свято 21 листопада не входить до переліку офіційних неробочих днів для українців.

Порошенко прийняв вірчі грамоти у послів Ізраїля, Катару, Бельгії та Ісландії в Україні Порошенко відповів критикам підвищення ціни на газ
Новини України Порошенко ПетроДень достоинства и свободы
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся