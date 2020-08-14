Спад споживання електроенергії уповільнився майже до нуля

Фото: ЛЕП (Віталій Носач, РБК-Україна)

Поступове відновлення споживання може свідчити про вихід з глибокої кризи

У липні 2020 року споживання електроенергії в енергосистемі України становило 9,24 млрд кВт∙год. Це на 0,7% менше, ніж у липні 2019 року.

Про це повідомляє прес-служба НЕК "Укренерго".

Як зазначається в повідомленні, у липні спостерігалось зростання споживання хімічної та нафтохімічної промисловості на 14,9%, населення - 4,7%, комунально-побутових споживачів - на 4,3%, будівництва - на 3,3% та інших непромислових споживачів - на 0,6%.

Водночас, найбільший спад за вказаний період продемонстрували машинобудівна галузь (-15,2%), транспортний сектор (-12,5%) та сільгспспоживачі (-10,9%).

Загалом рівень споживання промисловості в липні 2020 року знизився на 3,2% в порівнянні з липнем 2019 року.

Нагадаємо, споживання електроенергії в енергосистемі України у червні 2020 року впало на 4,4% у порівнянні з червнем 2019 року (8,9 млрд кВт∙год проти 9,3 млрд кВт∙год). Падіння уповільнилось після скорочення у квітні (-8%) та травні (-6,2%).

Як повідомляло РБК-Україна, Державна служба статистики оприлюднила попередню оцінку валового внутрішнього продукту (ВВП) України в II кварталі 2020 року.

Згідно з першими даними, економіка України скоротилася на 11,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року.