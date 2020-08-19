Кабмін змінив положення про спецзобов'язання на ринку електроенергії

Фото: ЛЕП (Віталій Носач, РБК-Україна)

Зміни стосуються обліку собівартості електроенергії "Енергоатому"

Кабінет міністрів вніс зміни до Положення про покладення спеціальних зобов'язань на учасників ринку електричної енергії. Проект постанови був внесений з голосу.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні Кабміну 9 серпня.

Під час засідання уряду заступник міністра енергетики Юрій Бойко повідомив, що ці зміни були підготовлені після звернення "Енергоатому" і необхідні для більш коректного урахування показника собівартості.

За його словами, зміни стосуються одного слова дев'ятого пункту постанови.

"З метою більш коректного урахування показника собівартості пропонується у формулі визначення ціни покриття собівартості використовувати не повну, а виробничу собівартість. Таким чином ми зможемо виключити ті види діяльності "Енергоатому", які не стосуються функціонування ПСО", - повідомив чиновник.

Як повідомляло РБК-Україна, 5 серпня, Кабінет міністрів вніс зміни до Положення про покладення спеціальних зобов'язань на учасників ринку електричної енергії. "Енергоатом" отримав можливість продавати на рику 40% своєї електроенергії.

Нагадаємо, в липні 2020 року споживання електроенергії в енергосистемі України склала 9,24 млрд кВт∙год, що на 0,7% менше, ніж у липні 2019 року.