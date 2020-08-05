Кабмін суттєво змінив правила на ринку електроенергії

Фото: Кабінет міністрів (www.kmu.gov.ua)

Державна компанія "Енергоатом" отримала більше можливостей для продажу електроенергії на ринку

Кабінет міністрів вніс зміни до Положення про покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії. "Енергоатом" отримав можливість продавати на рику 40% своєї електроенергії.

Відповідна постанова ухвалена на засіданні уряду 5 серпня.

Як зазначив на засіданні уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль, уряд намагається врегулювати кризову ситуацію енергетики та збалансувати ринок.

За його словами, постановою формується новий механізм ПСО з доопрацюванням в триденний термін.

"Буде збільшено обсяг електроенергії, який державні компанії "Енергоатом" та "Укргідроенерго" зможуть продавати за двосторонніми договорами та інших сегментах ринку", - сказав він.

Шмигаль нагадав, що зараз "Енергоатом" продає за фіксованими цінами 90% електроенергії. Постанова змінює цю ситуацію.

"Енергоатом" продовжить постачати дешеву електроенергію для українських родин, тобто 50% електроенергії виробленої "Енергоатомом" буде направлятися на потреби населення, це 1 копійка за кіловат, при цьому "Енергоатом" отримає можливість реалізовувати практично 40% електроенергії за ринковими умовами. Це дасть змогу стати підприємству більш конкурентоспроможним", - сказав Шмигаль.

Згідно з постановою, НАЕК "Енергоатом" продає електричну енергію ДП "Гарантований покупець" в обсягах, необхідних для задоволення потреб населення на території ОЕС України за ціною 10,0 грн/МВт.год. Решту виробленої електричної енергії ДП "НАЕК "Енергоатом" продає на різних сегментах ринку на ринкових умовах.

Крім того, "Укргідроенерго" продає 30% від обсягу відпуску електричної енергії на ГЕС ДП "Гарантований покупець" за ціною 10,0 грн/МВт.год. Решту виробленої електричної енергії ПрАТ "Укргідроенерго" продає на різних сегментах ринку на ринкових умовах.

Нагадаємо, споживання електроенергії в енергосистемі України у червні 2020 року впало на 4,4% у порівнянні з червнем 2019 року (8,9 млрд кВт∙год проти 9,3 млрд кВт∙год).

Падіння уповільнилось після скорочення у квітні (-8%) та травні (-6,2%).