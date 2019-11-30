ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Україна і Румунія обговорили політичний діалог з безпеки в Чорноморському регіоні

Новини » Політика     30.11.2019 - 22:36
Україна і Румунія обговорили політичний діалог з безпеки в Чорноморському регіоні
Фото: Руслан Хомчак (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Хомчак в Бухаресті зустрівся з міністром оборони Румунії та з начальником Штабу оборони Збройних сил країни

Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак в Бухаресті зустрівся з міністром оборони Румунії Ніколає-Іонела Чуке і з начальником Штабу оборони Збройних сил країни Даніелем Петреску. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ на сторінці в Facebook.

Повідомляється, що українська делегація на чолі з Хомчак 30 листопада зробила офіційний візит до Румунії.

"У ході зустрічей були обговорені актуальні питання продовження політичного діалогу по ситуації безпеки в Чорноморському регіоні, обміну досвідом щодо реформування і розвитку збройних сил", - йдеться в повідомленні.

Сторони визначили пріоритетні напрями військового співробітництва двох країн.

Відзначимо, що Хомчак вперше на двосторонньому рівні здійснив візит за кордон.

Нагадаємо, політичний директор Міністерства закордонних справ України Олексій Макєєв вважає, що в Чорноморському регіоні безпеку може відновиться тільки після деокупацію Криму.

Зеленський привітав президента Румунії з переобранням на другий термін Йоханніс переобраний президентом Румунії на другий термін
Новини України Румыния
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся