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Украина и Румыния обсудили политический диалог по безопасности в Черноморском регионе

Новости » Политика     30.11.2019 - 22:36
Украина и Румыния обсудили политический диалог по безопасности в Черноморском регионе
Фото: Руслан Хомчак (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Хомчак в Бухаресте встретился с министром обороны Румынии и с начальником Штаба обороны Вооруженных сил страны

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в Бухаресте встретился с министром обороны Румынии Николае-Ионела Чуке и с начальником Штаба обороны Вооруженных сил страны Даниэлем Петреску. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ на странице в Facebook.

Сообщается, что украинская делегация во главе с Хомчаком 30 ноября совершила официальный визит в Румынию.

"В ходе встреч были обсуждены актуальные вопросы продолжения политического диалога по ситуации безопасности в Черноморском регионе, обмена опытом по реформированию и развитию вооруженных сил", - говорится в сообщении.

Стороны определили приоритетные направления военного сотрудничества двух стран.

Отметим, что Хомчак впервые на двустороннем уровне совершил визит за границу.

Напомним, политический директор Министерства иностранных дел Украины Алексей Макеев считает, что в Черноморском регионе безопасность может возобновится только после деоккупации Крыма. Он добавил, что необходимо сделать все возможное, чтобы Россия сделала шаг для восстановления стабильности и безопасности в регионе.

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