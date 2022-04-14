ru ua
Чт, 14 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Україна і Росія провели четвертий обмін полоненими. Звільнили 30 осіб

Новость на русском →
Київ, Четвер 14 квітня 2022 15:05
Україна і Росія провели четвертий обмін полоненими. Звільнили 30 осіб Фото: віце-прем'єр Ірина Верещук (facebook com vereshchuk ukraine)
Автор: Ілона Свиридова

Україна і Росія сьогодні, 14 квітня, провели четвертий обмін полоненими. В результаті обміну повертаються 22 військовослужбовців і 8 цивільних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram віце-прем'єра Ірини Верещук.

"За наказом президента Зеленського сьогодні відбувся черговий, четвертий обмін військовополоненими. Обміняно 5 офіцерів та 17 військовослужбовців рядового складу. Також звільнено 8 цивільних, включаючи 1 жінку. Загалом сьогодні додому їдуть 30 наших громадян", - зазначила вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна веде переговори щодо обміну 169 військовослужбовців Національної гвардії, яких захопила російська армія під час окупації Чорнобильської АЕС.

А президент Володимир Зеленський пропонував обміняти затриманого Віктора Медведчука на українців у російському полоні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Обмін полоненими Війна Росії проти України
NEWS
50-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
50-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Перемога, мир, ескалація. За якими сценаріями може піти війна в Україні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Перемога, мир, ескалація. За якими сценаріями може піти війна в Україні