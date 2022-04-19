У Київській області від рук окупантів загинуло понад 1000 цивільних осіб
У Київській області через російських військових загинуло понад 1000 цивільних осіб. Зокрема, більшість людей були застрелені, тіла продовжують виявляти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови поліції Київської області Андрія Нєбитова.
"На Київщині в результаті російської агресії загинуло вже понад 1000 цивільних осіб", - сказав він.
За його словами, лише у місті Буча вже виявили понад 420 тіл загиблих. Також тіла продовжують виявляти, адже люди повертаються додому і знаходять у себе вдома загиблих.
Повідомляється, що лише за одну добу правоохоронці провели огляд та доставили до моргів Київщини тіла 48 людей.
Окрім того, лише за квітень зафіксовано 12 випадків травмування і загибелі людей, які підірвались на залишених окупантами вибухонебезпечних предметах.
Раніше ми повідомляли, що рятувальники-іноземці приєдналися до ДСНС у ліквідації наслідків окупації Київщини.
Також ми писали, що через війну в Київській області постраждали 120 закладів освіти.
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