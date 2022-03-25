Україна і Росія близькі до консенсусу щодо чотирьох з шести пунктів переговорів, - Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Україна і Росії просунулися в переговорному процесі. За його словами, сторони близькі до консенсусу щодо чотирьох з шести пунктів переговорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на турецьке видання Anadolu Agency .

За його словами, на переговорах делегації домоглися успіхів щодо членства в НАТО і статусу російської мови. Також є прогрес у темі демілітаризації України та гарантій безпеки.

"Вважаю, за чотирма пунктами в переговорах є консенсус. Перший пункт стосується вступу України до НАТО. Спочатку Україна наполягала на членстві в Альянсі, але згодом Зеленський почав заявляти про можливість відмови. Інший пункт стосується прийняття російської мови в Україні в якості офіційної. Зеленський погодився і з цим. Російською мовою і так говорять практично на території всієї України. У цьому плані проблем немає", - заявив Ердоган.

Однак президент Туреччини додав, що складним залишається питання Криму і Донбасу. Ердоган зазначив, що Зеленський запропонував провести референдум, щоб вирішити долю цих територій.