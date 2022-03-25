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Украина и Россия близки к консенсусу по четырем из шести пунктов переговоров, - Эрдоган

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Брюссель, Пятница 25 марта 2022 15:21
Украина и Россия близки к консенсусу по четырем из шести пунктов переговоров, - Эрдоган Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Украина и России продвинулись в переговорном процессе. По его словам, стороны близки к консенсусу по четырем из шести пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкое издание Anadolu Agency.

По его словам, на переговорах делегации добились успехов касательно членства в НАТО и статуса русского языка. Также есть прогресс в теме демилитаризации Украины и гарантий безопасности.

"Полагаю, по четырем пунктам в переговорах есть консенсус. Первый пункт касается вступления Украины в НАТО. Первоначально Украина настаивала на членстве в Альянсе, но впоследствии Зеленский начал заявлять о возможности отказа. Другой пункт касается принятия русского языка в Украине в качестве официального. Зеленский согласился и с этим. На русском языке и так говорят практически на территории всей Украины. В этом плане проблем нет", - заявил Эрдоган.

Однако президент Турции добавил, что сложным остается вопрос Крыма и Донбасса. Эрдоган отметил, что Зеленский предложил провести референдум, чтобы решить судьбу этих территорий.

Напомним, ранее стало известно, что Израиль может стать одной из стран-гарантов безопасности Украины после завершения войны с Россией.

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