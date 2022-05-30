RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна розвінчала фейки про створення ядерної бомби на Запорізькій АЕС

Фото: Запорізька АЕС (facebook.com/rostinfocom)
Автор: Іван Носальський

Російські пропагандисти почали розповсюджувати інформацію про те, що Україна нібито виготовляла ядерну бомбу на Запорізькій АЕС. В СНБО спростували ці фейки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що на Запорізькій АЕС зберігається 30 тонн плутонію та 40 тонн збагаченого урану. Російські пропагандисти вирішили підхопити цю новину та звинуватити Україну у створенні ядерної зброї.

При цьому, як підкреслюють у ЦПД, уран та плутоній на ЗАЕС є лише у вигляді палива, яке використовується на всіх атомних електростанціях.

Нагадаємо, раніше посол Росії у Британії Андрій Келін заявляв, що Росія не застосовуватиме тактичну ядерну зброю у війні проти України. Оскільки країна не може використати цей вид зброї у подібних конфліктах "відповідно до російської військової доктрини".

Також ми писали, що на саміті країн G7 у 2023 році обговорюватимуться шляхи позбавлення миру від ядерної зброї.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорожская АЭСУкраїнаЯдерна зброяВійна Росії проти України