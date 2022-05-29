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Посол РФ виключив застосування тактичної ядерної зброї в Україні і сказав чому

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Москва, Неділя 29 травня 2022 09:10
Посол РФ виключив застосування тактичної ядерної зброї в Україні і сказав чому Фото: посол РФ у Великій Британії Андрій Келін (mid/ru)
Автор: Марія Кучерявець

Росія не стане застосовувати тактичну ядерну зброю у війні проти України. Оскільки країна не може використати цей вид зброї у подібних конфліктах "відповідно до російської військової доктрини".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла Росії у Великобританії Андрія Келіна в інтерв'ю BBC.

"Тактична ядерна зброя, відповідно до російської військової доктрини, не використовується в таких конфліктах (як вторгнення Росії в Україну - ред.", - заявив Келін.

За його словами, в Росії "дуже суворо регламентовано використання ядерної зброї", і в основному це можливе лише у випадках, коли існування держави перебуває під загрозою.

"Це не має нічого спільного з поточною операцією", - сказав посол.

При цьому на питання журналіста, який зауважив, що одним з приводів російського вторгнення в Україну, в Кремлі називали саме загрозу існування Росії через плани України отримати ядерну зброю, які нібито мали місце він відповів, що "Росія вирішує цю проблему проведенням "обмеженої воєнної операції".

"Можливо, ви помітили, що ми не нарощуємо там чисельність своїх збройних сил, ми вважаємо, що їх достатньо, щоби вирішити наші завдання", - додав Келін.

Нагадаємо, як нещодавно заявили в ООН, Росія може застосувати ядерну зброю проти України.

Зазначимо, що в Росії неодноразово раніше погрожували застосувати ядерну зброю проти нашої країни.

Водночас американська розвідка зазначила, що Путін може віддати наказ про застосування ядерної зброї, якщо відчує загрозу для свого режиму.

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