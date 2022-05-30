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Украина развенчала фейки о создании ядерной бомбы на Запорожской АЭС

Фото: Запорожская АЭС (facebook.com/rostinfocom)
Автор: Иван Носальский

Российские пропагандисты начали распространять информацию о том, что Украина якобы изготавливала ядерную бомбу на Запорожской АЭС. В СНБО опровергли эти фейки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО.

Ранее в СМИ появилась информация, что на Запорожской АЭС сохраняется 30 тонн плутония и 40 тонн обогащенного урана. Российские пропагандисты решили подхватить эту новость и обвинить Украину в создании ядерного оружия.

При этом, как подчеркивают в ЦПД, уран и плутоний на ЗАЭС имеется только в виде топлива, которое используется на всех атомных электростанциях.

Напомним, ранее посол России в Британии Андрей Келин заявлял, что Россия не станет применять тактическое ядерное оружие в войне против Украины. Поскольку страна не может использовать этот вид оружия в подобных конфликтах "в соответствии с российской военной доктриной".

Также мы писали, что на саммите стран G7 в 2023 году в будут обсуждаться пути избавления мира от ядерного оружия.

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Запорожская АЭСУкраинаЯдерное оружиеВойна России против Украины