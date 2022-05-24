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Обговорять ядерне роззброєння. Обрано місце проведення майбутнього саміту країн G7

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Токіо, Вівторок 24 травня 2022 04:28
Обговорять ядерне роззброєння. Обрано місце проведення майбутнього саміту країн G7 Прапор Японії (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Японія прийме саміт країн G7 в 2023 році в Хіросімі. Про це заявив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда. За його словами, місто, спустошене першою атомною бомбою, є відповідним місцем для обговорення шляхів позбавлення світу від ядерної зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan Times.

Місце проведення майбутнього саміту підтримав і президент США Джо Байден в ході свого візиту в Токіо. Рішення провести саміт в Хіросімі розглядається як символічний крок у просуванні до ядерного роззброєння.

Нагадаємо, що Байден зустрівся з прем'єром і імператором Японії. В порядку денному була Україна. Також обговорювали санкції щодо РФ, зниження залежності від російських енергоносіїв, протистояння політиці Китаю, ракетно-ядерну програму КНДР, а також розширення оборонного співробітництва Японії і США.

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