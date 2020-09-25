Україна не буде продовжувати заборону на в'їзд для іноземців

Фото: Україна відкриє кордони наступного тижня (facebook.com/DPSUkraine)

Кабінет міністрів України не буде продовжувати заборону на в'їзд для іноземців. Таким чином, кордони відкриються вже наступного тижня.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в Кабінеті міністрів.

За його словами, в уряді немає інформації про продовження цієї заборони.

"Вона (постанова, - ред.) сама втратить чинність після вихідних", - додало джерело.

У Державній прикордонній службі РБК-Україна не змогли надати інформацію з цього питання.

"Ми керуємося прийнятими нормами, а заборону на в'їзд іноземцям поки прописано до 28.09. Тому це поки все, що можу сказати", - відзначили в Держприкордонслужбі.

Нагадаємо, з 28 серпня в Україні набула чинності заборона на в'їзд іноземних громадян терміном на один місяць. У той же час кордони залишалися відкритими для іноземних студентів, військових, які проходять службу в Україні, дипломатів, водіїв, членів екіпажів і так далі.

При цьому прем'єр-міністр Денис Шмигаль підкреслював, що Україна може відкрити кордони для іноземців при спаді захворюваності на коронавірус. Однак, як показує практика, закриття кордонів просто не будуть продовжувати.

Відзначимо, в рамках цього рішення також було заборонено транзитний в'їзд. Це, зокрема, стало однією з причин напруженої ситуації минулого тижня, коли до України намагалися в'їхати сотні паломників-хасидів.