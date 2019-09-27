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Україна дозволила Польщі відновити ексгумації

Новини » Суспільство    27.09.2019 - 15:33
Україна дозволила Польщі відновити ексгумації
Фото: Бартош Чіхоцкі (Polskie Radio)

Документ, наданий Україною, включає перелік процедурних дій

Польський посол у Києві Бартош Чіхоцкі підтвердив інформацію про те, що Україна дала Польщі офіційну згоду на відновлення пошуково-ексгумаційних робіт. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polskie Radio.

Згідно з умовами, представленими українською стороною, ексгумації повинні проводитися українськими дослідниками спільно з польськими експертами після виконання необхідних формальностей.

Відзначається, що Польща зробила офіційний запит на відновлення ексгумації минулого тижня. Цього тижня заступник міністра закордонних справ Василь Боднар повідомив, що Україна дала Польщі позитивну відповідь.

Боднар зазначив, що польська сторона повинна вибрати українського підрядника. Підрядник повинен отримати всі необхідні дозволи, вибрати місце, де почнуться геологорозвідувальні і ексгумаційні роботи, і працювати разом з польськими експертами.

Як зазначив Чіхоцкі, документ, наданий Україною, включає перелік процедурних дій, які повинні бути виконані Польським інститутом національної пам'яті, який є підрядником ексгумаційних робіт, щоб відновити ексгумацію. Він додав, що список був направлений в Інститут національної пам'яті, який буде підтримуватися у виконанні вимог, представлених Україною.

Нагадаємо, Україна заборонила ексгумацію поляків на своїй території в 2017 році. Президент Володимир Володимир Зеленський пообіцяв зняти заборону під час свого недавнього візиту до Варшави.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в МЗС України сподіваються, що співпраця України і Польщі з історичних питань базуватиметься на партнерських і дружніх відносинах.

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