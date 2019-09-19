Україна підтвердила Польщі готовність відновити ексгумацію

Фото: Володимир Бородянський (facebook.com borodyanskiy)

Бородянський отримав від посла лист-звернення польської сторони щодо надання відповідних дозволів

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський заявляє, що Україна очікує від Польщі необхідну документацію для початку проведення пошуково-ексгумаційних робіт на території нашої країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Бородянського в Facebook.

Як повідомляється, Бородянський зустрівся з послом Польщі Бартошем Ціхоцьки.

"На виконання домовленостей президентів України та Польщі прийняв сьогодні посла Республіки Польща Бартоша Ціхоцьки. Зі свого боку підтвердив заяву президента України про зняття обмежень на пошуково-ексгумаційні роботи", - повідомив він.

Він зазначив, що отримав від посла лист-звернення польської сторони щодо надання відповідних дозволів та пообіцяв оперативно надати відповідь.

"Роз'яснив польській стороні процедури, які діють в сфері проведення пошукових робіт, та закликав польську сторону подати якнайшвидше документацію у відповідності до існуючих процедур для того, щоб розпочати роботи", - повідомив Бородянський.

За його словами, він "запевнив посла в повній підтримці всього процесу проведення робіт".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що віце-президент Інституту національної пам’яті Кшиштоф Швагжик заявив, що Польща очікує від України розблокування процедури ексгумації останків загиблих в Україні поляків. Заява польскої сторони прозвучала після того, як на пошуково-ексгумаційні роботи щодо польських жертв в Україні було накладено мораторій.

Нагадаємо, наприкінці серпня під час візиту до Польщі Володимир Зеленський зазначав, що під патронатом президентів обох країн буде відновлена робоча група - сторони будуть проводити спільні експедиції щодо пошуів і перепоховання на батьківщині польських та українських громадян, загиблих у Другій світовій війні.