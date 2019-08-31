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Зеленський готовий дозволити ексгумацію поляків в Україні

Новини » Політика    31.08.2019 - 16:00
Зеленський готовий дозволити ексгумацію поляків в Україні
Фото: Анджей Дуда та Володимир Зеленський (facebook.com/ze2019official/)

Зеленський готовий розблокувати отримання дозволів на проведення пошукових робіт в Україні

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність розблокувати отримання дозволів на пошукові роботи в місцях загибелі поляків в Україні. Про це він заявив в ході робочого візиту до Польщі.

"Я готовий розблокувати отримання дозволів на проведення пошукових робіт в Україні. А польська сторона впорядкує українські місця пам'яті в Польщі", - заявив Зеленський.

Зеленський запропонував президенту Польщі Анджею Дуді спорудити на кордоні України та Польщі спільний меморіал примирення.

Сторони домовилися відновити і перезавантажити двосторонню робочу групу, яка буде працювати під патронатом президентів Польщі та України.

Нагадаємо, раніше глава Міністерства закордонних Польщі Яцек Чапутович висловив надію на зміну української позиції щодо заборони на проведення ексгумації поляків. Обговорення про зняття заборони на ексгумацію почалися ще на початку цього року. Тоді про готовність контактувати з цього питання заявив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко.

Зазначимо, мораторій на проведення пошуково-ексгумаційних робіт в Україні було накладено два роки тому. Такою була реакція України у відповідь на знесення пам'ятника УПА в Грушовичах.

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