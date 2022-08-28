ua ru
Пн, 29 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Криму чергова НП після вибухів: що відомо

Новость на русском →
Крим, Неділя 28 серпня 2022 22:56
У Криму чергова НП після вибухів: що відомо Ілюстративне фото: у Криму чергова НП після вибухів (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У тимчасово окупованому Криму біля мису Фіолент спалахнула пожежа "на території покинутої військової частини". У тому районі сьогодні були чутні вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на так званого "губернатора" Севастополя Михайла Развожаєва.

За його словами, на території "покинутої військової частини горіла одноповерхова дерев'яна будівля". На місці працюють рятувальники.

Він також підкреслив, що пожежа ніяк не пов'язана з сьогоднішньою роботою систем ППО біля мису Фіолент.

Нагадаємо, сьогодні ввечері на південно-західному узбережжі Криму були чутні вибухи. Развожаєв пояснив їх роботою систем ППО і заявив про знищення безпілотника.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Крим Пожежа
NEWS
Ресурси Британії для допомоги Україні можуть закінчитися до кінця року, - The Sunday Times
Ресурси Британії для допомоги Україні можуть закінчитися до кінця року, - The Sunday Times
DAILY
"У війни немає статі". Навіщо потрібен військовий облік жінок і як він буде працювати
Юлія Акімовакоресподент "У війни немає статі". Навіщо потрібен військовий облік жінок і як він буде працювати