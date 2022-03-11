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Україна не розглядає вступ до ЄС на 50%. Наш народ обирає 100%, - Єрмак

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Київ, П'ятниця 11 березня 2022 14:18
Україна не розглядає вступ до ЄС на 50%. Наш народ обирає 100%, - Єрмак Фото: керівник Офісу президента Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Саміт ЄС схвалив декларацію щодо членства України, але без згадки про прискорену процедуру. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, українська сторона розуміє, що цього швидко не буде, але народ очікує на 100% результат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Єрмака в Twitter.

"Цієї ночі відбувся саміт ЄС, на якому обговорювалась перспектива членства у Євросоюзі. Вдячні за рішення, які прийняті. Але Україна не розглядає вступ до ЄС на 50%. Наш народ обирає 100%. Ми розуміємо, що швидко цього не буде. Нам потрібен результат. Перемога - це вступ до ЄС. Народи Європи зробили однозначний вибір. Черга політиків", - написав Єрмак.

Зазначимо, в ніч на 11 березня відбулося засідання Європейської ради (саміт ЄС), яке завершилося схваленням декларації, що містить компромісне визнання перспективи членства України в ЄС, але не говорить про прискорену процедуру.

Нагадаємо, 28 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна звернулася до Європейського Союзу щодо приєднання до блоку. Зокрема, за новою спеціальною процедурою.

Однак прем'єр-міністр Бельгії Олександр де Кро заявив, що перш ніж Україна може стати членом Європейського союзу, вона має виконати всі необхідні процедурні кроки.

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