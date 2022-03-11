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Украина не рассматривает вступление в ЕС на 50%. Наш народ выбирает 100%, - Ермак

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Киев, Пятница 11 марта 2022 14:18
Украина не рассматривает вступление в ЕС на 50%. Наш народ выбирает 100%, - Ермак Фото: руководитель Офиса президента Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Саммит ЕС одобрил Декларацию относительно членства Украины, но без упоминания об ускоренной процедуре. Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, украинская сторона понимает, что этого быстро не будет, но народ ожидает на 100% результат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Ермака в Twitter.

"Этой ночью состоялся саммит ЕС, на котором обсуждалась перспектива членства в Евросоюзе. Благодарны за решения, которые приняты. Но Украина не рассматривает вступление в ЕС на 50%. Наш народ выбирает 100%. Мы понимаем, что быстро этого не будет. Нам нужен результат. Победа - это вступление в ЕС. Народы Европы сделали однозначный выбор. Очередь политиков", - написал Ермак.

Отметим, в ночь на 11 марта состоялось заседание Европейского совета (саммит ЕС), которое завершилось принятием декларации, что содержит компромиссное признание перспективы членства Украины в ЕС, но не говорит об ускоренной процедуре.

Напомним, 28 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина обратилась к Европейскому Союзу относительно присоединения к блоку. В частности, по новой специальной процедуре.

Однако премьер-министр Бельгии Александр де Кро заявил, что прежде чем Украина может стать членом Европейского союза, она должна выполнить все необходимые процедурные шаги.

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