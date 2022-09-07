В Україні пояснили, що заважає впровадженню рекомендацій МАГАТЕ по Запорізькій АЕС

Рекомендації місії МАГАТЕ, що викладені в звіті за результатами візиту на Запорізьку АЕС можна впровадити лише за умови повного повернення ЗАЕС під контроль України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook міністра енергетики Германа Галущенка.

"Тепер важливо імплементувати рекомендації місії. А це можливо лише за умови повного повернення ЗАЕС під контроль України. Оскільки лише ми здатні гарантувати виконання всіх складових безпеки експлуатації, і зацікавлені в цьому, на відміну від росіян", - пише він.

За словами Галущенка, дуже важливо, аби висновки місії та результати її подальшої роботи на ЗАЕС дійсно стали основою для майбутньої зміни міжнародного законодавства - щоб мати змогу ефективної протидії ядерному тероризму.

"Інакше українська ЗАЕС створить дуже небезпечний прецедент: нездатність світу приборкати державу, що поводить себе як терорист на захопленій атомній станції, може стати карт-бланшем для інших чинити так само. І тоді в світі не залишиться безпеки ні для кого", - пояснив міністр.

Він також наголосив, що вже сьогодні потрібно впроваджувати санкції за акти ядерного тероризму, прецедент яких створила Росія.

"Світові санкції мають бути накладені на компанію "Росатом", представники якої намагаються керувати роботою Запорізької АЕС, не маючи для цього ніяких прав і повноважень. Україна вже розпочала санкційний процес щодо понад 700 фізичних та юридичних осіб, пов’язаних з російською державною корпорацією", - додав Галущенко.

Він також констатував, що представлення звіту МАГАТЕ про стан ядерної безпеки в Україні під час Радбезу ООН, на жаль, не стало спринтерською дистанцією з деокупації ЗАЕС, а лише "черговим етапом виснажливого марафону, що триває вже більше півроку".