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Україна не зупинятиме Запорізьку АЕС: Зеленський назвав причину

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Україна, Понеділок 05 вересня 2022 10:14
Україна не зупинятиме Запорізьку АЕС: Зеленський назвав причину Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Україна не розглядатиме питання про контрольовану зупинку Запорізької АЕС для запобігання будь-яких витоків радіації. Станція забезпечує електроенергією дві області України, що особливо актуально з наближенням зими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю президента Володимира Зеленського ABC news.

"Я знаю, що росіяни хотіли б, щоб реактори були відключені від української мережі і підключені до Російської. Ні, ми не згодні з цими заявами", - сказав Зеленський.

При цьому він зазначив, що російські війська захопили найбільшу в Європі атомну станцію з шести блоків. "Це означає шість Чорнобилів, це означає найбільшу небезпеку в Європі, це ядерна зброя", - додав він.

"Військових не повинно бути. На території не повинно бути військової техніки. І не повинно бути робочих атомної станції, які... оточені людьми з вогнепальною зброєю", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, що Україна пропонує відправити на Запорізьку АЕС місію ЄС і ООН. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що це могло б допомогти в демілітаризації станції.

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