Росії нададуть доступ до затриманого на Донбасі бойовика, - Кулеба
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна надасть російським дипломатам доступ до затриманого на Донбасі учасника незаконних збройних формувань РФ. Мова йде про Андрія Косяка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МЗС під час 4-го Форуму Асоціацій у Києві.
"Відповідно до міжнародного права, консул має право доступу до громадянина держави, яку він представляє. Такий доступ буде наданий", - сказав Кулеба.
Міністр також зазначив, що заяви російського МЗС щодо Косяка являються черговими доказами того, що РФ є єдиною стороною конфлікту.
"Безумовно, це є визнанням того, що Росія у різних формах, у цьому випадку у вигляді громадянина РФ, бере участь і є єдиною стороною міжнародного збройного конфлікту", - додав Кулеба.
Нагадаємо, член збройного формування РФ Андрій Косяк був затриманий 13 жовтня поблизу Золотого в Луганській області.
Він під виглядом робіт із гуманітарного розмінування він здійснював фото- і відеофіксацію позицій, від яких відійшли ЗСУ в межах ділянки розведення сил і засобів.
Після чого сєвєродонецький міський суд Луганської області постановив арештували бойовика.
Згодом у МЗС РФ назвали "провокацією" затримання Косяка, на що Україна заявила, що здивована, що лише на шостий день РФ поцікавилася долею затриманого на Донбасі російського громадянина.