Росії нададуть доступ до затриманого на Донбасі бойовика, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна надасть російським дипломатам доступ до затриманого на Донбасі учасника незаконних збройних формувань РФ. Мова йде про Андрія Косяка.

"Відповідно до міжнародного права, консул має право доступу до громадянина держави, яку він представляє. Такий доступ буде наданий", - сказав Кулеба.

Міністр також зазначив, що заяви російського МЗС щодо Косяка являються черговими доказами того, що РФ є єдиною стороною конфлікту.

"Безумовно, це є визнанням того, що Росія у різних формах, у цьому випадку у вигляді громадянина РФ, бере участь і є єдиною стороною міжнародного збройного конфлікту", - додав Кулеба.