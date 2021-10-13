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На Донбасі піймали бойовика з паспортом РФ. Розвідував українські позиції

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Донбас, Середа 13 жовтня 2021 15:54
На Донбасі піймали бойовика з паспортом РФ. Розвідував українські позиції Фото: на Донбасі піймали бойовика з паспортом РФ (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Українські військовослужбовці затримали на Донбасі проросійського бойовика, який під прикриттям здійснював розвідку позицій ЗСУ. Затриманий також підозрюється у скоєнні тяжкого злочину у 2010 році.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал української делегації для участі у Тристоронній контактній групі.

Зазначається, що близько о 10:45, група озброєних осіб з пов'язками СЦКК під прикриттям проведення робіт із розмінування - розвідувала позиції українських військовослужбовців.

"Гарантії безпеки були надані українською стороною для проведення робіт із розмінування з чітким зазначенням маршрутів пересування та визначенням граничної точки висунення в сторону позицій ЗСУ, в рамках робіт по обладнанню ділянки місцевості для відкриття з боку тимчасово окупованих територій КПВВ "Золоте", - пише пресслужба.

Оперативники ЗСУ затримали бойовика "ЛНР" - громадянина Російської Федерації Косяка Андрія Валентиновича, 1978 року народження. У чоловіка вилучили зброю й боєприпаси.

Фото: на Донбасі піймали бойовика з паспортом РФ (t.me/UkrdelegationTCG)

Згідно з документом, чоловік народився в місті Алчевськ Луганської області.

Зазначається, що бойовик також підозрюється у скоєнні тяжкого злочину у 2010 році відповідно до статті 115 КК України (умисне вбивство).

Слідчі дії тривають.

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