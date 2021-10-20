ru ua
Ср, 20 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

"Запізніла турбота": в Україні відреагували на заяву Росії про арешт захопленого на Донбасі бойовика

Новость на русском →
Київ, Середа 20 жовтня 2021 10:06
"Запізніла турбота": в Україні відреагували на заяву Росії про арешт захопленого на Донбасі бойовика Фото: в Україні відреагували на заяву Росії про арешт захопленого на Донбасі бойовика (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна, Дмитро Левицький

У Міністерстві закордонних справ України здивовані, що Росія лише на шостий день поцікавилася долею затриманого на Донбасі російського громадянина Андрія Косяка. Такий рівень запізнілої турботи яскраво демонструє ставлення Росії до людей із російськими паспортами.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив прес-секретар Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Позиція МЗС

"Сподіваємося, що мешканці Донбасу, яким РФ незаконно нав’язала своє громадянство, нарешті зрозуміють: вони не цікавлять Москву, а обіцяна їм опіка не має нічого спільного з реальністю", - заявив представник МЗС.

За його словами, Росію цікавить лише одне: видати паспорт і відправити воювати. Цинічно використали і забули.

"Очікуємо, що російська сторона із таким ж завзяттям виступатиме за дотримання Консульської конвенції на території Росії, припинить систематично порушувати терміни інформування про затримання українських громадян та надаватиме до них безперешкодний консульський доступ", - додав Ніколенко.

Заява української делегації в ТКГ

У прес-службі української делегації в ТКГ заявили, що МЗС РФ офіційно визнав участь російських громадян в збройному конфлікті на сході України.

"Вітаємо російських представників з цим мужнім кроком: визнавати реальність після восьмі років послідовної брехні важко", - йдеться у заяві.

Українська сторона побажала РФ натхнення у взятті "наступного бар’єру": офіційного визнання повної відповідальності керівництва РФ за розв’язання та продовження міжнародного збройного конфлікту на сході України.

"Це є головною запорукою початку процесу реального мирного врегулювання", - йдеться у заяві.

Що сталось

Член збройного формування Російської Федерації був затриманий 13 жовтня поблизу Золотого в Луганській області. Під виглядом робіт із гуманітарного розмінування він здійснював фото- і відеофіксацію позицій, від яких відійшли Збройні сили України в межах ділянки розведення сил і засобів.

Дії бойовика грубо порушили Додаткові заходи із зміцнення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року, які забороняють здійснювати наступальні, розвідувальні та диверсійні операції.

Читайте РБК-Україна в Google News
МЗС Україна Російська Федерація
NEWS
Стрімкий ріст заражених: в Україні майже 19 тисяч нових COVID-випадків і 495 смертей
Стрімкий ріст заражених: в Україні майже 19 тисяч нових COVID-випадків і 495 смертей
DAILY
Закрити очі Заходу. Навіщо Росія видавлює спостерігачів ОБСЄ з Донбасу
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Закрити очі Заходу. Навіщо Росія видавлює спостерігачів ОБСЄ з Донбасу