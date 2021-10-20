"Запізніла турбота": в Україні відреагували на заяву Росії про арешт захопленого на Донбасі бойовика

У Міністерстві закордонних справ України здивовані, що Росія лише на шостий день поцікавилася долею затриманого на Донбасі російського громадянина Андрія Косяка. Такий рівень запізнілої турботи яскраво демонструє ставлення Росії до людей із російськими паспортами.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив прес-секретар Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Позиція МЗС

"Сподіваємося, що мешканці Донбасу, яким РФ незаконно нав’язала своє громадянство, нарешті зрозуміють: вони не цікавлять Москву, а обіцяна їм опіка не має нічого спільного з реальністю", - заявив представник МЗС.

За його словами, Росію цікавить лише одне: видати паспорт і відправити воювати. Цинічно використали і забули.

"Очікуємо, що російська сторона із таким ж завзяттям виступатиме за дотримання Консульської конвенції на території Росії, припинить систематично порушувати терміни інформування про затримання українських громадян та надаватиме до них безперешкодний консульський доступ", - додав Ніколенко.

Заява української делегації в ТКГ

У прес-службі української делегації в ТКГ заявили, що МЗС РФ офіційно визнав участь російських громадян в збройному конфлікті на сході України.

"Вітаємо російських представників з цим мужнім кроком: визнавати реальність після восьмі років послідовної брехні важко", - йдеться у заяві.

Українська сторона побажала РФ натхнення у взятті "наступного бар’єру": офіційного визнання повної відповідальності керівництва РФ за розв’язання та продовження міжнародного збройного конфлікту на сході України.



"Це є головною запорукою початку процесу реального мирного врегулювання", - йдеться у заяві.

Що сталось

Член збройного формування Російської Федерації був затриманий 13 жовтня поблизу Золотого в Луганській області. Під виглядом робіт із гуманітарного розмінування він здійснював фото- і відеофіксацію позицій, від яких відійшли Збройні сили України в межах ділянки розведення сил і засобів.

Дії бойовика грубо порушили Додаткові заходи із зміцнення режиму припинення вогню від 22 липня 2020 року, які забороняють здійснювати наступальні, розвідувальні та диверсійні операції.