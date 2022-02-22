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Україна може розширити заборону на імпорт товарів з Росії

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Київ, Вівторок 22 лютого 2022 19:12
Україна може розширити заборону на імпорт товарів з Росії Фото: Україна може розширити перелік товарів, заборонених до ввезення з Росії (cebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Юрій Дощатов

Кабінет міністрів планує розширити перелік товарів з РФ, ввезення яких заборонено на територію України. Проєкт змін до відповідної постанови вже пройшов урядовий комітет і спрямований на узгодження держорганам.

Про це РБК-Україна розповіли кілька співрозмовників у владі.

За словами інформованого джерела, йдеться про постанову №1147 від 30 грудня 2015 року. Серед іншого, документом вже обмежено ввезення продуктів харчування, алкогольних напоїв, мінеральних добрив та іншого.

Нагадаємо, наприкінці минулого року Кабінет міністрів до 31 грудня 2022-го продовжив заборону ввезення в Україну певних товарів з Росії.

Відзначити, Росія офіційно визнала так звані Донецьку і Луганську "народні республіки". На цьому тлі проти Москви почали вводити санкції. Так, Британія ввела обмеження проти п'яти російських банків і друзів президента РФ Володимира Путіна.

Крім того, Лондон планує ввести санкції щодо депутатів Державної Думи і сенаторів Ради Федерації РФ, які проголосували за це рішення.

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