Україна продовжила на рік заборону низки російських товарів

Кабінет міністрів продовжив заборону ввезення в Україну певних товарів з території країни-агресора. Заборона російських товарів продовжена до 31 грудня 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання уряду 23 грудня, яке транслювалося на Youtube .

Серед товарів, які заборонені до ввезення в Україну, - м’ясо, риба, шоколад, кава, печиво, цукерки, лікарські засоби, одяг, добрива, вагони, трактори, папір та інше.

Як зазначається в пояснювальній записці, Росія заборонила низку товарів з України. Разом з тим, законом України визначено, що у разі якщо дискримінаційні та/або недружні дії щодо України застосовуються державою, визнаною Верховною радою державою-агресором та/або державою-окупантом, заходи у відповідь можуть застосовуватися за рішенням Кабінету міністрів.

"Зазначені дії з боку РФ (застосування торговельних санкцій та обмежувальних заходів у торгівлі), які серед іншого викликані протидією України агресії РФ стосовно нашої держави, створюють загрозу заподіяння шкоди інтересам національної економічної безпеки, економічним інтересам України і законним інтересам суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, та містять ознаки недружніх дій стосовно України у сфері торгівлі", - йдеться в документі.