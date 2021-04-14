Україна проводить масштабні військові навчання біля адмінкордону Криму

Українські артилерійські та танкові резерви виконують бойові завдання вздовж межі з тимчасово окупованою територією АР Крим на тлі стягування російських військ до кордонів України . Військові навчаються протидіяти наступу умовного противника.

Під час розвідки було визначено головні вогневі сили противника. З метою протидії в бій введено танковий резерв та протитанкову артилерію, повідомив командувач об’єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

АРТИЛЕРІЙСЬКІ ТА ТАНКОВІ РЕЗЕРВИ В ДІЇ Артилерійські та танкові резерви, що виконують бойові завдання вздовж межі з... Posted by Командування об'єднаних сил ЗС України on Tuesday, April 13, 2021

У навчаннях задіяна протитанкова батарея 100-міліметрових гармат МТ-12 "Рапіра". Танкові екіпажі відпрацювали елементи маневрування на відкритій місцевості та зміну позицій, встановлення димової завіси та маскування техніки, вихід на рубіж та знищення противника.

"Танкові та артилерійські підрозділи, які підпорядковані Командуванню об’єднаних сил Збройних сил України, тренуються в умовах наближених до бойових", - повідомив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

У МЗС України раніше повідомили, що Російська Федерація накопичує війська біля кордону з Україною на трьох напрямках: в Криму, на півночі і на Донбасі.