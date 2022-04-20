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Україна перевіряє застосування Росією хімічної зброї, - Зеленський

Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Самарук

Президент України Володимир Зеленський розповів, що битва на Донбасі є новою військовою метою російських окупантів. Також він додав, наразі перевіряється застосування росіянами хімічної зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Зеленського BFM TV.

За його словами, російські війська ще не мобілізували всі свої засоби у цій боротьбі.

Зеленський також звинуватив Росію у використанні нетрадиційної зброї. Зокрема, застосування такої зброї має бути розглянуто в міжнародних судах.

Президент запевняє, що Україна наразі перевіряє застосування росіянами хімічної зброї.

"Ми перевіряємо застосування росіянами хімічної зброї. Ми повинні взяти зразки, які будуть вивчені спеціалістами. Лише тоді ми зможемо сказати, чи використовувалась така зброя і як", - запевнив він.

Раніше Зеленський заявляв, що Росія може застосувати ядерну зброю і світ повинен до цього підготуватися.

Також ми писали, що окупанти погрожують застосувати хімічну зброю в Маріуполі.

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Володимир Зеленський