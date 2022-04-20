Україна перевіряє застосування Росією хімічної зброї, - Зеленський

За його словами, російські війська ще не мобілізували всі свої засоби у цій боротьбі.

Зеленський також звинуватив Росію у використанні нетрадиційної зброї. Зокрема, застосування такої зброї має бути розглянуто в міжнародних судах.

Президент запевняє, що Україна наразі перевіряє застосування росіянами хімічної зброї.

"Ми перевіряємо застосування росіянами хімічної зброї. Ми повинні взяти зразки, які будуть вивчені спеціалістами. Лише тоді ми зможемо сказати, чи використовувалась така зброя і як", - запевнив він.