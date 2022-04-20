Украина проверяет применение Россией химического оружия, - Зеленский

По его словам, российские войска еще не мобилизовали все свои средства в этой борьбе.

Зеленский также обвинил Россию в использовании нетрадиционного оружия. В частности, применение такого оружия должно быть рассмотрено в международных судах.

Президент уверяет, что Украина сейчас проверяет применение россиянами химического оружия.

"Мы проверяем применение россиянами химического оружия. Мы должны взять образцы, которые будут изучены специалистами. Только тогда мы сможем сказать, использовалось ли такое оружие и как", - заверил он.